Thauanne Castro encanta com nova canção celebrando o Pantanal de MS

Divulgação

A talentosa cantora e compositora Thauanne Castro, figura icônica da música sul-mato-grossense, está celebrando o lançamento de sua mais recente obra-prima musical, "Pantanal Sul-Mato-Grossense".



Com uma carreira que se estende ao longo de nove anos, Thauanne não apenas captura a essência de sua terra natal, mas a exalta através de sua música, agora disponível em todas as plataformas digitais acompanhada de um emocionante videoclipe.

Em uma entrevista exclusiva ao jornal O Pantaneiro, Thauanne compartilhou sua inspiração por trás da nova música.



"Pantanal Sul-Mato-Grossense, letra de minha autoria, é minha maneira de homenagear o nosso amado Estado de Mato Grosso do Sul e o magnífico Pantanal. Utilizei o ritmo e a melodia do Chamamé, símbolo musical de nossa região, para retratar a rica fauna e flora que Deus nos presenteou", disse.



Além de sua nova composição, Thauanne também encanta os ouvintes com outras melodias cativantes, como "História de Amor", um sucesso romântico disponível igualmente em todas as plataformas digitais.



A artista não para por aí. No dia 27 de julho, os fãs terão a oportunidade de vê-la brilhar ao vivo no programa "O Povo na TV", apresentado por Tatá Marques.



Thauanne Castro não apenas honra suas raízes musicais, mas também seu legado familiar, interpretando com maestria composições como "A Moça do Chamamé", ao lado de seu padrinho Castelo, um ícone da música sul-mato-grossense.



Com suas músicas agora facilmente acessíveis em todas as plataformas digitais, Thauanne Castro convida a todos a mergulharem na riqueza cultural e musical de Mato Grosso do Sul e do Pantanal.



Para mais informações sobre apresentações ao vivo e contratação para shows, entre em contato pelo telefone (67) 99194-6482, ou pelas redes sociais da cantora.



Não perca a oportunidade de vivenciar a magia sonora de Thauanne Castro e sua reverência apaixonada pela beleza natural de sua terra natal.