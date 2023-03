Tia Jandira: 90 anos de vida com milhares de páginas na história

Ronald Regis / O Pantaneiro

Em Goiás, há o orgulho por Cora Coralina, em São Paulo, por Zélia Gatai, no Rio de Janeiro, é Cecília Meireles, em Minas Gerais, por Adélia Prado. Assim, seria possível listar uma infinidade de mulheres amantes das letras no nosso País. Porém, entre essas talentosas para a escrita e o emocionar por meio da combinação de palavras e frases, está o motivo de orgulho da cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul: Jandira Trindade.

Uma contadora de histórias que acaba de completar 90 anos com milhares de páginas, tanto de vida, quanto de textos que são publicados há décadas pelo jornal O Pantaneiro.

Publicações essas, que permitem levar as histórias e os causos da Tia Jandira, como é carinhosamente chamada, aos milhares de leitores, sejam eles moradores ou não da cidade de Aquidauana, lugar onde ela nasceu e escolheu para morar e se inspirar a escrever contos emocionantes, delicados, divertidos e impecáveis.

Encantadora de leitores, Tia Jandira virou imortal

Todo esse talento, revelado texto após texto, foi percebido por amantes da literatura que levaram Jandira Trindade a tornar-se desde 2021, titular e imortal da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul (AFLAMS), ocupando a cadeira de número 19 da casa.

Apesar de dispensar comentários e apresentações, por já ter sua história impressa também na memória de seus leitores, amigos e admiradores, Jandira Trindade, mulher, artista e escritora, merece ser exaltada por todo talento, sabedoria e importância para a cultura da cidade de Aquidauana e do Mato Grosso do Sul.

E para completar seus 90 anos em plena atividade física, intelectual e artística, que carrega um paladar especial (ela adora panquecas), Jandira Trindade reuniu-se com amigos, que ela carinhosamente adotou como familiares, já que na vida, a escritora decidiu se casar com a literatura e assim segue até hoje, numa união fiel, sólida e duradoura.

Tia Jandira e amigos da Legião de Maria - Foto: Ronald Regis / O Pantaneiro

90 anos com festa, fé e devoção

Durante a cerimônia de aniversário, Tia Jandira, uma católica devota de Nossa Senhora e membro da Legião de Maria, da Igreja Matriz Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Aquidauana, recebeu as bençãos do Padre Rodrigo Castro, um dos presentes na comemoração que destacou a importância da escritora Jandira Trindade para o município e toda literatura. Em conversa com O Pantaneiro, ela agradeceu o carinho e a presença dos amigos, destacando a importância de vencer as batalhas da vida”: “A gente tem sempre batalhas. Vencê-las é que precisa coragem e ir devagar sem ter pressa nenhuma”. Em 90 anos de vida, há histórias registradas na própria lembrança, assim como textos redigidos cuidadosamente e impressos para ficar na memória de seus leitores. Para a autora, escrever é uma válvula de escape: “É muito bom esse tempo que eu estou aqui escrevendo, porque eu vejo como uma válvula de escape, que sai das coisas que eu vejo, e quero que as pessoas comentem. Então, é muito gostoso.”

Fazer 90 anos, não é apenas festejar a data, mas reconhecer a sabedoria do aniversariante e ouvir suas palavras sábias, como a que tia Jandira deixou para os mais jovens durante essa entrevista, e que precisa ser ouvida e praticada por gente de todas as idades.

Jandira Trindade merece figurar entre as celebridades do Estado do Mato Grosso do Sul. Ela já tem lugar na galeria da nossa memória cultural, ao lado de gente como, Rubens Corrêa, Ney Matogrosso, Tetê Espíndola, Aracy Balabanian, Delinha, Almir Sater, Michel Teló, entre tantos outros.

Entrevista com Jandira Trindade:

Entrevista com Padre Rodrigo de Castro:

Entrevista com Rafael Falcão: