TransCine encerra projeto de cinema com exibição em Campo Grande

Carlota Philippsen/TransCine

O projeto “Vizinhança na Praça”, promovido pelo coletivo TransCine – Cinema em Trânsito, encerra suas atividades neste sábado (7), com exibição de filmes na Praça do Jardim Carioca, em Campo Grande, a partir das 19 horas. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

A programação inclui quatro produções sul-mato-grossenses: Fujona – Em Busca da Liberdade (documentário), de Lu Bigatão; Campo Grande das Araras (documentário), de Rosiney Bigattão e Lu Bigatão; Retrato do Artista Quando Coisa (experimental), de Filipi Silveira e Larissa Neves; e Delongas (experimental), de Tania Sozza.

O projeto foi financiado pela LPG (Lei Paulo Gustavo), do MinC (Ministério da Cultura), por meio de edital da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul). Seu principal objetivo é levar a experiência do cinema para cidades do interior do estado, promovendo a circulação de filmes criados por artistas locais. Durante as exibições, as praças se tornam espaços de convivência comunitária, onde o público tem a oportunidade de apreciar arte e cultura.

A escolha do Jardim Carioca, bairro periférico de Campo Grande, foi estratégica, como explica Mariana Senna, produtora e fundadora do coletivo. Segundo ela, o bairro apresenta uma demanda significativa por iniciativas culturais, devido à distância do centro. “Quando conversamos com lideranças do bairro, percebemos o interesse da comunidade em projetos que proporcionam arte, cultura e entretenimento às famílias”, afirmou.

O “Vizinhança na Praça” já percorreu cinco cidades do Estado: Terenos, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rochedo, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia, antes de chegar à Capital em sua última etapa. Além das exibições, o projeto oferece acessibilidade com intérpretes de Libras e pipoca gratuita para o público.

Filipi Silveira, diretor do filme Retrato do Artista Quando Coisa, destacou a importância da TransCine para conectar a produção cinematográfica local ao público sul-mato-grossense.

“Fazer cinema é muito bom, mas quando o filme chega ao público é maravilhoso. Este tipo de iniciativa forma público, leva nossa arte para entreter, emocionar e gerar reflexões. Projetos como a TransCine valorizam os realizadores regionais e aproximam as pessoas do nosso cinema”, afirmou o diretor, destacando ainda os desafios do setor audiovisual. “O cinema é uma arte coletiva e cara. Muitas vezes, o maior obstáculo é viabilizar recursos para valorizar todos os profissionais envolvidos. Por isso, iniciativas como esta são tão significativas. É o nosso cinema para o nosso povo”, completou.

Cátia Santos, fotógrafa e coordenadora do projeto, reforçou o caráter inovador do “Vizinhança na Praça”. “Foi uma experiência inédita para a equipe TransCine, que percorreu parte do interior do Estado. Este projeto reafirma nosso compromisso em democratizar o acesso ao cinema e valorizar as produções locais. Encerraremos esta temporada com o desejo de realizar novos trabalhos e a expectativa de que o poder público continue incentivando projetos como este, pois são fundamentais”, concluiu.

Serviço

Vizinhança na Praça – TransCine

Data sábado, 7 de dezembro de 2024

Horário: 19h

Local: Praça do Jardim Carioca, – R. Diome Rosa Pires, s/n – Campo Grande (MS)

Entrada gratuita