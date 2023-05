Três lugares de MS para conhecer no Dia Mundial da Conscientização sobre Acessibilidade

O Bioparque Pantanal, oferece acessibilidade em todos os espaços / Fotos: Eduardo Coutinho/Bioparque

Na data em que se comemora o Dia Mundial da Conscientização sobre Acessibilidade, 20 de maio, três lugares fantásticos em Mato Grosso do Sul recebem o público.

O Bioparque Pantanal, em Campo Grande é um dos lugares mais conhecidos atualmente e oferece acessibilidade em todos os espaços.

Na parte da cultura, a Biblioteca Estadual Isaías Paim também oferece projetos de acessibilidade, como livros em braille, além de sediar cursos e oficinas. Nas apresentações artísticas, além de intérpretes de Libras, o Governo tem incluído a audiodescrição.

No Dia Mundial da Acessibilidade, a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), lista três lugares para pessoas com deficiência ou não, conhecerem aqui em Campo Grande.

Bioparque Pantanal

Com o projeto “Bioparque para todos, iguais na diferença”, o complexo tem como um dos pilares a inclusão, buscando oferecer uma experiência única com acesso à informação e conhecimento em todos os aspectos.

Hora: 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30

Local: Avenida Afonso Pena 6.001

Entrada: Gratuita, com possibilidade de agendamento.

Museu das Culturas Dom Bosco

O Museu apresenta iniciativas de acessibilidade quanto às atividades de visitação aos espaços expositivos e didáticos de seu rico acervo. Além disso, o Projeto Libras no Museu mostra um pouco da coleção etnográfica em exposição.

Hora: 13h30 às 16h30

Local: Avenida Afonso Pena, 7.000 - Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

Biblioteca Estadual Dr. Isaías Paim

A biblioteca que já foi sede para realização de cursos do sistema braille e da língua brasileira de sinais conta com o Espaço Acessível com mais de mil livros em braile, além do suporte de impressora braille, máquina perkins, lupa para baixa visão, teclado colmeia para mobilidade reduzida, entre outros materiais.

Hora: 8h às 13h

Local: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro

Entrada: Gratuita