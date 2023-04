UFMS de Aquidauana apresenta Música Erudita nas Escolas e Universidades

Músicos da apresentação nesta noite / (Foto: Divulgação)

Acontece nesta quinta-feira, 13, no campus de Aquidauana UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) o concerto “Música Erudita nas Escolas e Universidades”. Projeto busca democratizar o acesso de música clássica pelo interior do Estado.

Para o violonista, proponente do projeto e produtor cultural, Evandro Dotto, o trabalho é a concretização de um sonho. As apresentações são gratuitas, voltada para público que nem sempre tem acesso ou hábito de ouvir este estilo musical. Outro ponto que o trabalho tem como meta é se aproximar de crianças e adolescentes de modo que sirva de inspiração para despertar o talento nas novas gerações.

“A gente sabe da dificuldade que é ter acesso a música clássica pelo interior do Estado, pois nem todas as cidades têm uma sala de concerto, que é um espaço adequado para esse tipo de apresentação. Então, o projeto vem facilitar essa aproximação do público com a música clássica e, também, chega com a proposta de desmistificar o conceito da música erudita. Por isso, as apresentações são feitas de forma didática, há uma conversa, troca com o público para apresentar um pouco desse universo. Tanto que a plateia tem acesso a um livreto com informações do repertório que preparamos para o concerto”, explica.

Ao todo, “Música Erudita nas Escolas e Universidades” promoverá concertos em sete cidades: Coxim, que recebeuo trio de artistas na última quarta-feira (12 de abril); Aquidauana hoje (13 de abril); Naviraí (dia 27); Rio Verde (dia 19 de maio); São Gabriel do Oeste (22 de maio) e, por fim, Campo Grande (1º de junho).



Os concertos contam com o talento do trio de artistas formado por: Bianca Danzi, no canto (soprano), Gabriel Almeida, que executa o som inconfundível do violino e Evandro Dotto que traz a versatilidade e o som encorpado do violão.



“Quando recebi o convite do Evandro para fazer parte do projeto, aceito logo. Acredito que a música é uma ferramenta poderosa para a educação e o desenvolvimento humano e, na maioria das vezes, a música erudita é vista como algo elitista e inacessível. Aqui, o projeto vem mostrar um viés diferente, democratizando o acesso à arte, despertar o interesse dos estudantes e também, contribuir com a formação de um público mais consciente”, afirma o violonista Gabriel Almeida.

O projeto “Música Erudita nas Escolas e Universidades” foi contemplado pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais), promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Trabalho artístico que conta com o apoio da UFMS.

O Concerto acontece a partir das 21h, no aguão do Bloco B, na Rua Oscar Trindade de Barros, Serraria.

*Com assessoria de imprensa.