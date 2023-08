UFMS de Campo Grande apresenta 16ª edição do Encontro com a Música Clássica

Teatro Glauce Rocha / Foto: Divulgação

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta quarta-feira, 2, o cronograma de apresentações da 16ª edição do Encontro com a Música Clássica, que acontece de 14 a 18 de agosto, no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande.

Com parceria da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e Fundtur (Fundação de Cultura e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura).

“Este é um tradicional evento sul-mato-grossense que permite às pessoas, que têm um dia a dia tão duro, a possiblidade de um encontro com a música clássica que, na verdade, está mais vinculada à cultura de sentar e ouvir”, fala o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte (Proece) da Universidade Marcelo Fernandes. Segundo Marcelo, o Encontro ainda integra a programação do Movimento Concerto. “Com o objetivo de democratizar o acesso à música erudita, o programa de extensão promove apresentações musicais gratuitas e tem sido um grande potencializador da produção cultural, sobretudo da música clássica em nosso estado”, acrescenta o pró-reitor.



Os ingressos são gratuitos, mas devem ser reservados com antecedência para garantir o acesso ao Teatro. “Corram para reservar os ingressos porque eles acabam logo”, adverte o pró-reitor Marcelo Fernandes. A reserva pode ser feita aqui.



As apresentações começam sempre às 20h, no Teatro Glauce Rocha, localizado na Cidade Universitária. O Encontro conta também com a direção artística do maestro Eduardo Martinelli.

Confira a programação completa:

14 de agosto

Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande

Convidados: Kayami Satomi (violoncelo) e Renato Borghetti (acordeon)

Participação especial: Orquestra de Violoncelos de MS

15 de agosto

Quarteto Toccata, Duo Rogério Duarte e Marcos Leite e Duo Abadalla

16 de agosto

Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande

Convidados: Eduardo Machado, Bianca Danzi, Luciana Fisher, Denis Lopes, Viviane Priscella, Santiago Villalba, Antônio Coura, Elouise Miranda e Coro Cant’art.

Obras apresentadas: Cortina Lírica (árias de óperas)

17 de agosto

Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande

Convidado: Antonio Vaz Lemes (piano)

Participação Especial: Orquestra Sesc Lageado

Obras apresentadas: Concerto para piano nº 3 de Beethoven e trilhas musicais de jogos de videogames.

18 de agosto

Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande

Participação especial: Coro Arte Viva e Coral do Sindifiscal

Concerto em homenagem à Guerra Peixe.

*Com assessoria de imprensa.