Vagas abertas para o curso gratuito de confecção de faixas pantaneiras

Faixas pantaneiras produzidas por artesões / Foto: Dlr Country Boots; Amor Guarani Moda

A Prefeitura de Aquidauana anunciou nesta quinta-feira (23) a abertura de inscrições para o curso gratuito de confecção de faixas pantaneiras. As aulas serão ministradas na próxima semana, no Núcleo de Geração de Emprego e Renda.

São ofertadas apenas 10 vagas para moradores a partir dos 16 anos. As aulas acontecem do dia 27 de fevereiro a 2 de março. Para efetivar a matrícula os interessados devem comparecer nesta sexta-feira (24), das 7h às 10h30min ou das 13 às 16h30min, no Núcleo de Geração de Renda, sito a rua Francisco Pereira Alves s/n, Bairro da Exposição (em frente à escola CAIC), munidos de documentos pessoais e comprovante de residência.

O curso é mais uma parceria com SENAR e Sindicato Rural de Aquidauana, realizado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, via Secretaria de Assistência Social, e é totalmente gratuito. O curso tem certificado emitido pelo SENAR e válido em todo território nacional.

As faixa boiadeira utilizando o tear tradicional, sendo um acessório muito utilizado por quem trabalha no campo e na pecuária.