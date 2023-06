Veja a agenda das principais festas junina e julina de Aquidauana e região

Festas em Aquidauana seguem nos meses de junho e julho / Prefeitura Aquidauana

Os meses de junho e julho são a firme expressão da cultura brasileira com as festas denominadas como junina e julina. Em Aquidauana e região, não é diferente. Assim, confira abaixo as datas e horários dos maiores festejos de São João e São Pedro.

A fogueira será “acesa” e a quadrilha entra no arraiá, a partir do dia 8 e segue até o dia 16 de julho. No sábado 8, pode ter quentão e casamento na roça, nas festas julinas que irão acontecer no Cmei Vereador Ademir Brites e nas Escolas Antônio Trindade e Franklin Cassiano (distrito de Camisão) e Polo Pantaneira Núcleo Vale do Rio Negro (Fazenda Campo Novo), todas a partir das 18 horas, e o público pode chegar com animação e dança no pé.

Em Piraputanga, a sanfona, a quadrilha e a animação para celebrar São João Batista, acontecem nos dias 23 e 24 de junho.

No calendário do município, as festas serão de 22 a 25 de junho, quando o Porto Geral estará repleto de atrações para celebrar uma das mais importantes manifestações culturais da região.

A festa vai contar com diversas apresentações artísticas, Praça de alimentação, artesanato, Concursos de Quadrilhas e os tradicionais, andores e banho de São João no rio Paraguai.



As comemorações em louvor ao Padroeiro de Bonito, São Pedro Apóstolo começaram em 20 de junho, com uma novena às 19 horas que segue até o dia 28 de junho, sempre no mesmo horário, na Paróquia do Apóstolo. No dia 29, dia do Padroeiro, a tão esperada cavalgada, despertando a cidade às 7 horas, com saída do Clube do Laço e se encerrando na Pousada Ouro Preto.

Ainda no dia 29, missa do padroeiro, no salão paroquial, às 18 horas, com abertura da quermesse às 19 horas para animar ainda mais a população. A festa segue até o dia 2 de julho, quando terá um almoço de São Pedro, no salão Paroquial, a partir das 11 horas. A arrecadação realizada na festa, será revertida para as obras assistenciais da paróquia de São Pedro, que à frente o padre Israel.