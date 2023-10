Villa-Lobos e Bonfá celebram Legião Urbana em show em Campo Grande

JPsofraz/ divulgação

Os músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, remanescentes da Legião Urbana, celebram os álbuns “As Quatro Estações” e “V”, da banda, no show “As V Estações”, que será realizado em Campo Grande neste sábado (21) de outubro, a partir das 22h, no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês. Os portões do local abrem às 19h, sendo que antes da atração principal haverá discotecagem e o encerramento terá apresentação da banda campo-grandense Naip.

A única apresentação de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá em Campo Grande promete ser nostálgica para os fãs da banda Legião Urbana, tanto pelo sucesso e representatividade dos dois álbuns, quanto pelo fato de outubro ser o mês da morte de Renato Russo, falecido em 1996 no dia 11, há quase 30 anos. O evento também é um esquenta para o show da turnê “Titãs Encontro”, que acontece em 30 de novembro na Capital.

“É um show histórico, além de inesquecível, pois estamos trazendo os integrantes da maior banda de todos os tempos, que até hoje vende muitos discos e que possui representatividade em filmes e série. A Legião Urbana é uma banda atemporal, e dividir esse momento com o Dado, o Bonfá, e principalmente com o público campo-grandense, é muito mágico e nostálgico”, enfatiza Gustavo Cegonha, produtor do evento.

Já Daniel Escrivano, que também está na produção do show, destaca que “já fizemos grandes shows neste ano, como Marisa Monte, Dire Straits Legacy , Roberto Carlos, Almir Sater, além do Circo Internacional da China, e em breve Titãs. Esse show do Marcelo Bonfá e do Dado Villa-Lobos, pra nós, representa bastante orgulho, afinal somos seus fãs incondicionais”.

Em 2015, quando Dado e Marcelo se juntaram para celebrar os 30 anos de lançamento dos álbuns da Legião Urbana, o projeto previa em torno de 20 shows. “Formamos uma banda que criou raízes e até agora já são sete anos do projeto, com duas turnês e centenas de apresentações”, destacam os músicos.

A turnê ‘As V Estações’ conta com a seguinte banda: Mauro Berman (diretor musical e baixista), Lucas Vasconcellos (guitarra e violão), Pedro Augusto (teclados), André Frateschi (vocal), além de Dado Villa-Lobos na guitarra e Marcelo Bonfá na bateria.

Serviços – O show ‘As V Estações’, idealizado por Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos celebra os álbuns ‘As Quatro Estações’ e ‘V’, da banda Legião Urbana. A apresentação será realizada em 21 de outubro, às 22h, no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, sendo que os portões estarão abertos a partir das 19h, com apresentação de DJ. A banda campo-grandense Naip encerra o espetáculo.

Ingressos

Bangalôs para 10 pessoas: R$ 3.000,00

Mesas bistrô para 4 pessoas: R$ 1.000,00

Segundo Lote área vip: R$ 170,00 (inteira), R$ 140,00 (ingresso solidário – mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível) e R$ 85,00 (meia-entrada). Nenhum setor contempla open bar ou open food.

Os ingressos podem ser adquiridos no site cegonhaeventos.com.br, na loja ¼ Colchões, na avenida Afonso Pena, 4.393, e também pelo celular (67) 99243-7931, falar com Adriano.

‘Teremos serviços de alimentação, carta de vinhos, bangalôs para grupo de 10 pessoas, que, aliás, só há mais alguns sobrando. Também estamos trabalhando com o serviço de entrega dos ingressos, apenas em Campo Grande”, reforça Cegonha.

A produção do show cumpre determinação da lei municipal 4.341, de 29 de novembro de 2005. O evento é capitaneado por Cegonha e Daniel Escrivano Produções, que já realizaram os shows de Marisa Monte, Dire Straits, Roberto Carlos e ainda trouxeram o Circo Internacional da China, neste ano, em Campo Grande.