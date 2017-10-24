Fim de uma era? ‘Pânico’ chega ao fim após 14 anos no ar, diz colunista

TV
Programa deve chegar ao fim em dezembro
Desgaste do tempo e baixa audiência. Essas são as principais causas do fim recém anunciado do programa Pânico, que permaneceu no ar por 14 anos. A data para chegar o fim é dezembro deste ano. As informações são do colunista Flávio Ricco.
Ainda não há posicionamento oficial, mas Ricco garante que em dezembro ocorrerá a última transmissão do programa, que passou pela Rede TV! entre 2003 e 2011 e depois foi para a Rede Bandeirantes. Além do formato, que tornou-se ultrapassado com o tempo, e da baixa audiência, o atraso nos repasses de verba, por parte da emissora, também influenciaram no fim.
Pensado para ser uma versão do programa Pânico da rádio Jovem Pam, o Pânico da TV! Também foi responsável pelo lançamento de Sabrina Sato após sua participação no BBB. Várias outras modelos, as panicats, como Juju Salimeni, Mulher Samambaia, Dani Bolina e Nicole Bahls, tambem ganharam visibilidade com o programa.
Na internet, a notícias do fim do programa Pânico na Band dividiu opiniões, Houve quem dissesse que trata-se do "fim de uma era", assim como houve quem dissesse "já vai tarde".
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