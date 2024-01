Acidente com caminhão e carros deixa motorista em estado grave na BR-262

Um acidente envolvendo um caminhão e dois carros deixou um motorista em estado grave. O fato aconteceu na noite de ontem (21), por volta das 19h30, no quilômetro 435, da BR-262, região de Dois Irmãos do Buriti.



Conforme apurado pelo jornal O Pantaneiro, um caminhão boiadeiro seguia na pista no sentido Campo Grande/ Anastácio e logo atrás dele estava um Corolla.



O motorista do caminhão então viu que um veículo Gol estava na direção oposta, contudo, na contramão.



Para evitar uma batida, o motorista do caminhão parou no acostamento. Porém, o veículo Gol ainda colidiu na roda traseira do caminhão e na sequência se chocou de frente com o Corolla.



Com a batida, o Corolla ficou parado na pista enquanto o Gol capotou diversas vezes e parou fora da rodovia. O socorro foi chamado.



O motorista do caminhão ficou ileso e o do Corolla teve ferimentos leves. Já o condutor do Gol foi socorrido em estado grave para uma unidade de saúde de Aquidauana. Posteriormente ele precisou ser transferido para Campo Grande devido à complexidade dos ferimentos.