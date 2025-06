Adolescente é agredida com tapa no rosto pelo namorado

Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti / Arquivo, O Pantaneiro

Na noite de segunda, 16, a Polícia Militar do 7º Batalhão foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no centro de Dois Irmãos do Buriti.

No local, uma adolescente de 16 anos relatou que, durante uma discussão, foi agredida com um tapa no rosto pelo namorado, de 18 anos. Após a agressão, o suspeito fugiu da residência antes da chegada da guarnição.