Adolescente é flagrado dirigindo em Dois Irmãos do Buriti

Caso foi registrado na Delegacia de Dois Irmãos do Buriti / Google Street View/Renato Shinzato

Um adolescente de 15 anos foi flagrado dirigindo um carro no centro de Dois Irmãos do Buriti, na madrugada de sábado (23), durante patrulhamento realizado por equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM).



O veículo foi abordado porque trafegava com os faróis apagados. Na fiscalização, os policiais constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O automóvel foi entregue ao pai do adolescente, que compareceu ao local e é habilitado.



O jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

