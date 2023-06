Adolescente é sequestrada, embebedada e estuprada em Dois Irmãos do Buriti

Uma adolescente, de 15 anos, foi sequestrada por dois homens no centro de Sidrolândia, e levada para uma aldeia em Dois Irmãos do Buriti, onde foi embebedada e estuprada. O caso só foi divulgado após a prisão dos suspeitos no final da tarde desta terça-feira, 27.

A vítima estava acompanhada de duas amigas, também adolescentes, que também foram colocadas no veículo e levadas para a aldeia, que a 60 quilômetros de Sidrolândia. Todas foram obrigadas ingerir bebida alcoólica no trajeto.

Conforme o site Região News, em determinado momento, um dos suspeitos passou a realizar ameaças contra a adolescente na posse de um canivete e começou a estuprá-la. As duas amigas conseguiram fugir e pediram ajuda para moradores da aldeia, com intuito de salvar a vítima.

Durante a manhã de terça-feira, a mãe da vítima soube do caso e procurou a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia para registrar o caso, onde os policiais passaram a realizar diligências.

Por meio do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e o SIG (Setor de Investigações Gerais), os dois suspeitos foram encontrados na Aldeia Tereré, em Dois Irmãos do Buriti.

Eles foram presos em flagrante e autuados pelos crimes de estupro e venda e/ou consumo de bebida alcoólica para menores de idade e o caso segue em investigação.