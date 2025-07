Albertina morre aos 93 anos no distrito de Palmeiras

Arquivo Pessoal

Albertina dos Santos Leite, de 93 anos, morreu na noite de segunda-feira (30), de insuficiência respiratória. Esposa de um dos fundadores do distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, senhor Guedes, ela será velada e enterrada no local por onde morou por tantos anos.

Dona Albertina, como era conhecida, foi merendeira por muitos anos na antiga Escola Antonio Castlho, Sala Florizo Mendes, que hoje se Chama Escola Nero Menezes de Avila.

Ela era muito querida por todos, e deixa seu legado de mãe, avó, católica e de um coração tamanho infinito.

O velório será em sua residência, na avenida Miguel Chaia a partir das 5h de hoje (1º).

Ela será sepultada também no Cemitério local no Distrito de Palmeiras, às 14h.

O Pantaneiro deixa seus sinceros sentimentos aos familiares e amigos de uma pessoa que contribuiu tanto ao desenvolvimento da região.

