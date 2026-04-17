Ambulância com gestante entubada sai da pista na BR-262 após motorista cochilar ao volante

Acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (17), na rotatória de entrada para Dois Irmãos do Buriti; médica teve suspeita de fratura na perna direita
Divulgação
Uma ambulância que transportava uma gestante entubada e com problemas respiratórios saiu da pista na madrugada desta sexta-feira (17), na rodovia BR-262, na rotatória de acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti, município distante 72,4 quilômetros de Aquidauana. O acidente foi registrado por volta das 3h17.
O veículo pertencia à cidade de Bodoquena e transportava, além da paciente, uma médica, uma enfermeira, uma técnica em enfermagem e a mãe da gestante, que a acompanhava. De acordo com o motorista, ele teria cochilado ao volante, o que provocou a saída da pista. A ambulância entrou direto na rotatória, sem realizar o contorno adequado.
Segundo informações apuradas no local, duas enfermeiras permaneceram ilesas. O motorista queixava-se de dores lombares. A médica apresentava possível fratura na perna direita. A acompanhante da paciente reclamava de dores nas costas. Não houve informações detalhadas sobre o estado da gestante entubada.
As vítimas foram atendidas por equipes de resgate e encaminhadas para unidades de saúde para avaliação médica. O acidente será investigado pelas autoridades competentes.
O caso reforça os riscos da fadiga ao volante, especialmente em viagens noturnas e em veículos de emergência que demandam atenção redobrada. A sonolência é uma das principais causas de acidentes em rodovias, e a orientação é que motoristas parem para descanso sempre que sentirem cansaço.
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