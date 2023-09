Após esposa pedir socorro na rua, homem é preso com pistola 380 em Dois Irmãos do Buriti

Divulgação

Na noite de domingo, 10, a Polícia Militar de Dois Irmãos do Buriti, foi acionada porque havia uma mulher, de27 anos, e uma criança correndo na Rua Antônio Martins de Souza, próximo ao cruzamento com a Avenida Aeroporto, na região central da cidade, pois a mulher estava fugindo do marido, um homem de 34 anos.

Assim que os militares chegaram no local a mulher disse que o marido ameaçou-a e a agrediu com empurrões e jogou a mesma ao chão, em seguida ela contou que o marido tinha uma arma em casa e que provavelmente ele estaria no imóvel.

Os policiais realizaram diligencia dentro da residência do casal, onde foi localizada no interior da casa uma pistola calibre 380, com dois carregadores e 24 munições e um colete balístico sem numeração aparente.

Logo que o autor foi localizado foi dada voz de prisão ao mesmo e em seguida encaminhado até a delegacia de Polícia Civil sem lesões aparentes. Consta ainda que a vítima requereu medida protetiva de urgência contra o marido.