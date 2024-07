Bombeiros socorrem duas pessoas vítimas de capotamento na BR-262

Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas / Divulgação

A guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana socorreu duas vítimas de um capotamento, por volta das 8h15 de ontem (23), na BR-262, próximo ao Flor de Lis, em Dois Irmãos do Buriti.

Segundo informações da guarnição, os militares encontraram uma caminhonete Fiat Strada de cor branca capotada e se depararam com duas vítimas, sendo a primeira o passageiro de 56 anos. Ele estava consciente e orientado, apresentando ferimento subgaleal na região da cabeça, estava andando pelo local e havia saído do veículo sem ajuda.

A segunda vítima, o motorista de 21 anos, estava sentado ao solo, consciente e orientado, apresentando também um pequeno hematoma na região parietal do lado esquerdo da cabeça. Ambas as vítimas foram atendidas no local e transportadas ao Pronto Socorro de Aquidauana para avaliação médica.

