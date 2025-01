Busca policial leva à apreensão de arma e resgate de crianças em Dois Irmãos do Buriti

Divulgação/ PM

A equipe da Rádio Patrulha de Dois Irmãos do Buriti prestou apoio à Polícia Civil em uma diligência realizada na tarde de quarta-feira (30), no centro da cidade. A ação resultou na apreensão de uma arma de fogo e na condução de um homem à delegacia.



Os policiais militares chegaram ao local por volta das 12h40, a pedido do delegado da cidade, para auxiliar na busca em uma residência. O morador do imóvel, um homem de 58 anos, havia sido detido sob a acusação de manter suas filhas, ambas menores de idade, em cárcere privado.



Durante a revista na residência, os agentes localizaram uma espingarda de pressão modificada para disparar munição de calibre .22. O Conselho Tutelar foi acionado para garantir o acolhimento das crianças, que foram retiradas do ambiente e encaminhadas para medidas de proteção.



O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti para os procedimentos cabíveis.