Com aumento, preço da gasolina chega a R$ 7,44 em Dois Irmãos do Buriti

Você Repórter / O Pantaneiro

Com o anúncio de aumento no preço do combustível na última segunda-feira, 8, o preço da gasolina em Dois Irmãos do Buriti já chegou à marca de R$ 7,44. Esse valor é um dos mais altos de Mato Grosso do Sul.

Com pouco mais de 11 mil habitantes, a cidade conta com apenas dois postos de combustíveis. O preço do diesel (S500) está em R$ 7,49. A situação, com a gasolina custando quase R$ 2 a mais do que em Aquidauana e Anastácio, tem deixado os moradores insatisfeitos. Aílton Lúcio, residente da cidade, compartilhou sua frustração com o Jornal O Pantaneiro, dizendo que a diferença de preços em relação a outras cidades é alta.

"Vou falar a verdade, a gente mora não muito distante de Campo Grande e nem de Aquidauana, e o mesmo posto que tem em Aquidauana tem aqui, mas há uma diferença de valor que nos deixa indignados. Nas cidades vizinhas, o preço não chega a R$ 7,44. Veja que temos dois postos na cidade e ambos têm o mesmo preço, não existe concorrência. "

Ele ainda comentou que os moradores estão buscando alternativas fora da cidade. "Pessoas que têm mais condições vão abastecer em Anastácio, Sidrolândia ou Campo Grande. Aqui, não dá."

Disque Denúncia

O Procon-MS lembra à população que está disponível um Disque Denúncia para relatar qualquer prática que considerem abusiva nas relações de consumo. Para fazer uma denúncia, basta discar 151.

Aumento

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, dia 8, um aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras, válido a partir desta terça-feira, dia 9. O diesel não teve reajuste. O aumento da gasolina é de 7,11%. Segundo cálculos da Warren Investimentos, a variação deve refletir em uma alta de 2,50% na bomba para o consumidor e impactar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, a inflação oficial do país), em julho.