Acessibilidade

25 de MarÃ§o de 2026 • 16:06

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
PolÃ­cia

Conflito em presÃ­dio deixa um morto e oito feridos em Dois IrmÃ£os do Buriti

Durante a ocorrÃªncia alguns internos chegaram a acessar o telhado da unidade prisional.

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 25/03/2026 Ã s 07:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Caso foi registrado na Delegacia de Dois IrmÃ£os do Buriti / Google Street View/Renato Shinzato

Um conflito entre internos registrado ontem (24) na penitenciária de Dois Irmãos do Buriti resultou na morte de um detento e deixou outros oito feridos sem gravidade.

De acordo com as informações, durante a ocorrência alguns internos chegaram a acessar o telhado da unidade prisional. A situação foi controlada por policiais penais que atuam no presídio.

Equipes do Comando de Operações Penitenciárias (Cope) e da Diretoria de Operações também foram acionadas e se deslocaram até a unidade para auxiliar no controle e na normalização do local.

As circunstâncias e a motivação do conflito não foram informadas.

Leia TambÃ©m

â€¢ COESO convoca associados para Assembleia Geral em Dois IrmÃ£os do Buriti

â€¢ Festa de SÃ£o SebastiÃ£o Ã© adiada para este sÃ¡bado em Dois IrmÃ£os do Buriti

â€¢ PolÃ­cia prende dois suspeitos de trÃ¡fico de drogas em Dois IrmÃ£os do Buriti

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Chuvas

Imasul emite alerta de emergÃªncia de cheias para o distrito de Palmeiras

Cultura

Festa de SÃ£o SebastiÃ£o serÃ¡ realizada no Distrito de Palmeiras em fevereiro

BR-262

VÃ­tima fatal: grave acidente em frente ao Restaurante Redondo

Um veÃ­culo teria acessado o acostamento para entrar no restaurante e, ao realizar a conversÃ£o, foi atingido pelo veÃ­culo que seguia logo atrÃ¡s.

Bets

Dados revelam quem sÃ£o e como jogam os brasileiros nas bets

Publicidade

Dois IrmÃ£os do Buriti

Passageiro morto em acidente na BR-262 serÃ¡ levado para SP

ÃšLTIMAS

SaÃºde

Programa Ativamente de AnastÃ¡cio Ã© ampliado e leva atividades fÃ­sicas Ã  zona rural

Iniciativa comeÃ§ou na segunda-feira (23) na ESF da ColÃ´nia VeredÃ£o e deve ser expandida para outras unidades rurais; secretÃ¡rio de SaÃºde participou dos exercÃ­cios

Cidadania

Vila Pinheiro recebe neste sÃ¡bado o projeto "Meu Bairro Acontece" com serviÃ§os gratuitos

AÃ§Ã£o serÃ¡ realizada em frente ao CMEI Dr. AntÃ´nio de Arruda Sampaio, das 15h Ã s 21h, com atendimentos, festival de prÃªmios, mÃºsica ao vivo e espaÃ§o kids

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo