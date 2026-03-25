Durante a ocorrÃªncia alguns internos chegaram a acessar o telhado da unidade prisional.
Caso foi registrado na Delegacia de Dois IrmÃ£os do Buriti / Google Street View/Renato Shinzato
Um conflito entre internos registrado ontem (24) na penitenciária de Dois Irmãos do Buriti resultou na morte de um detento e deixou outros oito feridos sem gravidade.
De acordo com as informações, durante a ocorrência alguns internos chegaram a acessar o telhado da unidade prisional. A situação foi controlada por policiais penais que atuam no presídio.
Equipes do Comando de Operações Penitenciárias (Cope) e da Diretoria de Operações também foram acionadas e se deslocaram até a unidade para auxiliar no controle e na normalização do local.
As circunstâncias e a motivação do conflito não foram informadas.
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