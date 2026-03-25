Caso foi registrado na Delegacia de Dois IrmÃ£os do Buriti / Google Street View/Renato Shinzato

Um conflito entre internos registrado ontem (24) na penitenciária de Dois Irmãos do Buriti resultou na morte de um detento e deixou outros oito feridos sem gravidade.



De acordo com as informações, durante a ocorrência alguns internos chegaram a acessar o telhado da unidade prisional. A situação foi controlada por policiais penais que atuam no presídio.



Equipes do Comando de Operações Penitenciárias (Cope) e da Diretoria de Operações também foram acionadas e se deslocaram até a unidade para auxiliar no controle e na normalização do local.



As circunstâncias e a motivação do conflito não foram informadas.