Criança de 12 anos morre atropelada por camionete ao atravessar BR-262

Reprodução

Uma criança, de 12 anos, morreu atropelada por uma camionete, após atravessar a BR-262 correndo, na tarde de domingo (8). O acidente ocorreu no km 420, próximo ao posto Redondo, em Dois Irmãos do Buriti.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a menina, a mãe e o irmão pegaram carona no Indubrasil, em Campo Grande, em um caminhão furgão que ia sentido a Aquidauana.

Em frente a lanchonete do Posto Redondo, a menina teria pedido à mãe para usar o banheiro do local. Assim, o motorista do furgão parou o caminhão, a menina desceu rapidamente da cabine, correu sentido a traseira do caminhão e correu sentido oposto da BR sem observar o veículo S10 cabine dupla Cor Preta vinha sentido Aquidauana a Terenos.

O motorista da S10 não consegiuiu parar a bateu na menina, que morreu no local. A equipe da PRF manteve o local preservado até a chegada da Perícia Técnica e posterior liberação da pista.