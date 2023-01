Criança é estuprada pelo avô enquanto dormia em fazenda de Dois Irmãos do Buriti

O exame de corpo de delito constatou que realmente houve estupro do avô na neta

Menina de 7 anos acabou estuprada pelo próprio avô, de 77 anos, em uma propriedade rural de Dois Irmãos do Buriti.

O fato aconteceu na madrugada do último domingo (1°).

Quem flagrou toda a ação libidinosa foi o irmão da vítima, de 18 anos, que entrou no quarto quando o suspeito estava em cima da criança.

Segundo informações do site Sidrolândia News, no dia do fato, o irmão se levantou e percebeu sons estranhos vindo do quarto de sua irmã e ao entrar, visualizou o idoso cometendo o estupro.

O idoso disfarçou e passou pelo jovem, que com medo de sofrer algum tipo de represália, não falou nada e deixou para relatar para sua mãe, no dia seguinte.

Quando a versão chegou até a mãe, ela ficou desesperada e ao perguntar para a criança sobre o estupro, ela confessou que sobre os abusos praticados pelo avô.

