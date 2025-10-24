Acessibilidade

24 de Outubro de 2025 • 13:46

Buscar

Últimas notícias
X
Justiça

Defensoria realiza atendimentos em comunidades tradicionais de Dois Irmãos do Buriti

Os casos mais recorrentes foram relacionados ao direito de família e à regularização de documentos civis

Da redação

Publicado em 24/10/2025 às 11:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ DPMS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realizou no sábado (18) mais uma ação do projeto Van dos Direitos, em parceria com o Juizado em Ação, na Escola Municipal Felícia Emiko Kawamura Sakiani, localizada no município de Dois Irmãos do Buriti.

Conforme a defensora pública colaboradora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial e Étnica (Nupiir), Thais Roque Sagin Lazzaroto, ao todo, foram atendidas 24 pessoas, com 27 demandas registradas, evidenciando a diversidade de necessidades jurídicas apresentadas.

Os casos foram distribuídos da seguinte forma:

6 ações a ajuizar, entre interdição, divórcio, investigação de paternidade e alimentos;

5 orientações jurídicas;

11 andamentos processuais;

4 pedidos de retificação de registro civil;

1 manifestação processual.

De acordo com a defensora, os casos mais recorrentes foram relacionados ao direito de família e à regularização de documentos civis, demandas consideradas essenciais para o exercício da cidadania.

“Foram casos bastante diversos nesta edição, com maior incidência nas áreas de direito de família e retificação de documentos. Atendimentos como esses mostram a importância da presença da Defensoria para assegurar que direitos básicos não sejam negados por barreiras geográficas ou socioeconômicas”, destacou a defensora.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Defensoria participa de mutirão de documentação para trabalhadoras rurais em Nioaque

• Defensoria participa de Conferência Regional de Direitos Humanos em Corumbá

• Defensoria garante despronúncia de assistido em caso de homicídio em Bonito

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Destaque

Estudantes de Palmeiras conquistam 1° lugar em Feira de Ciências

Trânsito

Quatro crianças ficam feridas em colisão entre carro e bicicleta em Dois Irmãos do Buriti

Palmeiras

Incêndio no pesqueiro da Serra foi causado por queima de lixo, dizem moradores

Incêndio no Pesqueiro da Serra consumiu 16 hectares de mata nativa

Incêndio no Pesqueiro da Serra é controlado após ação rápida dos Bombeiros

Se precisar, peça ajuda

Nioaque debate saúde mental em seminário da campanha Setembro Amarelo

Publicidade

Polícia

Adolescente é flagrado dirigindo em Dois Irmãos do Buriti

ÚLTIMAS

Educação

Governo discute inclusão de frutos do Cerrado na merenda escolar

Reunião envolve PAA e busca valorizar agricultura familiar e produtos regionais

Incêndio

Incêndio atinge residência na Vila Paraíso

Bombeiros e Polícia Militar atuam no combate

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo