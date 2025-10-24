Defensoria realiza atendimentos em comunidades tradicionais de Dois Irmãos do Buriti

Divulgação/ DPMS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realizou no sábado (18) mais uma ação do projeto Van dos Direitos, em parceria com o Juizado em Ação, na Escola Municipal Felícia Emiko Kawamura Sakiani, localizada no município de Dois Irmãos do Buriti.



Conforme a defensora pública colaboradora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial e Étnica (Nupiir), Thais Roque Sagin Lazzaroto, ao todo, foram atendidas 24 pessoas, com 27 demandas registradas, evidenciando a diversidade de necessidades jurídicas apresentadas.



Os casos foram distribuídos da seguinte forma:



6 ações a ajuizar, entre interdição, divórcio, investigação de paternidade e alimentos;



5 orientações jurídicas;



11 andamentos processuais;



4 pedidos de retificação de registro civil;



1 manifestação processual.



De acordo com a defensora, os casos mais recorrentes foram relacionados ao direito de família e à regularização de documentos civis, demandas consideradas essenciais para o exercício da cidadania.



“Foram casos bastante diversos nesta edição, com maior incidência nas áreas de direito de família e retificação de documentos. Atendimentos como esses mostram a importância da presença da Defensoria para assegurar que direitos básicos não sejam negados por barreiras geográficas ou socioeconômicas”, destacou a defensora.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!