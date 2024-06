Dois homens morrem na colisão entre carros na BR-262

Veiculo que estava Euclides / Ronald Regis / O Pantaneiro

Dois homens, um deles o jornalista aquidauanense Euclides Casanova, de 66 anos, morreram no grave acidente envolvendo dois carros na BR-262, nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, na manhã desta segunda-feira (17).

Por volta das 6h, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada, via telefone de emergência 193, para atender a um acidente de trânsito na BR-262.

No local, próximo à entrada para o distrito de Palmeiras, a guarnição constatou um grave acidente: uma colisão frontal entre um veículo VW Gol de cor branca, que trafegava de Aquidauana para Campo Grande, e um veículo Chevrolet Ônix, também de cor branca, que trafegava no sentido contrário.

Chevrolet Ônix onde estava Benedito Carlos de Oliveira - Foto: Jornal O Pantaneiro

Ao chegar ao local, a guarnição se deparou com duas vítimas fatais: o condutor do VW Gol, o jornalista de 66 anos, que já estava fora do veículo, e a outra vítima, o condutor do Chevrolet Ônix, Benedito Carlos de Oliveira, de 69 anos, que, devido ao impacto, foi encontrado no banco traseiro do carro.

No veículo Gol, onde estava Euclides, duas vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro: sua esposa e uma criança.

Ainda foi envolvido indiretamente um veículo carreta, que foi atingido por partes dos carros que colidiram. Nesse veículo, não houve vítima ferida.