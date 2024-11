Dois Irmãos do Buriti comemora 37 anos de emancipação com orgulho e identidade

Buriti News

Hoje, 13 de novembro, a cidade de Dois Irmãos do Buriti celebra seus 37 anos de emancipação. Localizada a menos de 150 km de Campo Grande e a 75 km de Aquidauana, a cidade se destaca pela vida bucólica e pelas paisagens que combinam o cerrado com áreas de savana e pastagem, em plena região Centro-Oeste do Brasil.



O município ocupa uma área de 2.344,6 km² e possui um distrito chamado Palmeiras. Com uma altitude de 320 metros e solo fértil, conhecido como "terra roxa", Dois Irmãos do Buriti se desenvolve entre áreas planas e colinas suaves. O clima tropical (AW) traz chuvas bem distribuídas durante o ano, especialmente na porção sul, onde a precipitação anual chega a 1.500 mm.



A história do município remonta à década de 1970, quando a região foi incorporada ao então novo estado de Mato Grosso do Sul. O crescimento populacional foi impulsionado pela Reforma Agrária, com a criação do Assentamento Marcos Freire pelo INCRA. Em 1987, a cidade finalmente conquistou sua independência política com a Lei N.º 775, que a elevou à condição de município.



Dois Irmãos do Buriti se consolida como um ponto de encontro entre a simplicidade do interior e a preservação de suas raízes. É uma cidade que carrega as marcas de uma história de luta e desenvolvimento, fortalecendo, a cada ano, seu papel na identidade sul-mato-grossense. Parabéns aos moradores que ajudam a construir, dia após dia, essa história de sucesso e perseverança!