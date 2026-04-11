Dois Irmãos do Buriti inaugura novo plenário da Câmara Municipal

A cidade de Dois Irmãos do Buriti viveu um momento histórico com a inauguração do novo plenário da Câmara Municipal, um espaço moderno e multifuncional que passa a atender não apenas o Legislativo, mas toda a população.



A obra foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado federal Dagoberto Nogueira Filho, que destinou quase R$ 1 milhão para a construção. Durante a solenidade, o parlamentar destacou a importância de investir em estruturas públicas que ampliem o acesso da população aos serviços e fortaleçam a atuação institucional.



O evento contou ainda com a presença do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro, além do prefeito Waldemir Volke, conhecido como Japão, do presidente da Câmara Municipal, Eder Aguiar, vereadores e lideranças regionais, como o ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro.



Durante seu pronunciamento, o presidente da Câmara, Eder Aguiar, ressaltou que a conquista teve início ainda em gestões anteriores. Segundo ele, a proposta foi idealizada pelo ex-presidente da Casa, conhecido como Branco, que deu os primeiros passos para viabilizar o projeto.

Eder Aguiar - presidente da Câmara Municipal e Dois Irmãos do Buriti

Eder destacou que, inicialmente, foi garantido o montante de R$ 500 mil e, posteriormente, assegurado o restante dos recursos até atingir o valor necessário para a execução completa da obra. Ele também explicou que a emenda parlamentar foi destinada diretamente à Prefeitura Municipal, responsável pela execução, em parceria com o Legislativo.



“O resultado é fruto da união de esforços entre a Câmara e a Prefeitura, que trabalharam em conjunto para tornar esse projeto realidade”, pontuou.



A entrega oficial do novo plenário marcou um novo capítulo para a infraestrutura pública do município. Mais do que sede das atividades parlamentares, o espaço foi planejado para funcionar como um centro de convenções. O local deverá receber formaturas, reuniões, palestras e projetos culturais, incluindo a exibição de cinema, ampliando seu uso para além das sessões legislativas.



A nova estrutura representa um avanço significativo para Dois Irmãos do Buriti, consolidando-se como um espaço público voltado ao fortalecimento da cidadania e à integração da comunidade.