Droga é apreendida em presídio de Dois Irmãos do Buriti

A Polícia Civil investiga a origem e os responsáveis pelo entorpecente
Policiais penais apreenderam na terça-feira (12), por volta das 12h30, porções de cocaína e maconha nas dependências do presídio de Dois Irmãos do Buriti.
A primeira apreensão ocorreu quando um interno que trabalha na cozinha encontrou uma trouxinha de cocaína no soquete de uma lâmpada, na área da padaria, e comunicou o fato à equipe.
Momentos depois, dois internos do setor de cela livre do pavilhão 1 entregaram uma porção de maconha, que, segundo eles, foi localizada no interior da cela 10.
Após pesagem, a cocaína somou cerca de 9 gramas e a maconha, 6 gramas. A Polícia Civil investiga a origem e os responsáveis pelo entorpecente.
