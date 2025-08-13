Acessibilidade

Ocorrência

Droga é apreendida em presídio de Dois Irmãos do Buriti

A Polícia Civil investiga a origem e os responsáveis pelo entorpecente

Da redação

Publicado em 13/08/2025 às 09:41

Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti / Arquivo, O Pantaneiro

Policiais penais apreenderam na terça-feira (12), por volta das 12h30, porções de cocaína e maconha nas dependências do presídio de Dois Irmãos do Buriti.

A primeira apreensão ocorreu quando um interno que trabalha na cozinha encontrou uma trouxinha de cocaína no soquete de uma lâmpada, na área da padaria, e comunicou o fato à equipe.

Momentos depois, dois internos do setor de cela livre do pavilhão 1 entregaram uma porção de maconha, que, segundo eles, foi localizada no interior da cela 10.

Após pesagem, a cocaína somou cerca de 9 gramas e a maconha, 6 gramas. A Polícia Civil investiga a origem e os responsáveis pelo entorpecente.

