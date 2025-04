Em alta velocidade, jovem fica ferido após colidir em camionete em Dois Irmãos

Cidade de Dois Irmãos do Buriti / Divulgação

Um jovem de 22 anos, ficou ferido depois de bater em uma camionete, ao desobeder ordem de parada da Polícia Militar por pilotar em alta velocidade no centro de Dois Irmãos do Buriti.

Segundo boletim da PM, no sábado (5), uma equipe do 7º BPM flagrou um jovem de 22 anos conduzindo uma motocicleta de forma perigosa no centro de Dois Irmãos do Buriti.

Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade, desrespeitando duas sinalizações de parada obrigatória.

O motociclista invadiu uma via preferencial e colidiu com uma caminhonete conduzida por um homem de 41 anos. O impacto resultou em danos materiais de grande monta na motocicleta e de média monta no veículo atingido.

O autor sofreu ferimentos e foi socorrido pela equipe de saúde, permanecendo internado para exames.

A caminhonete foi liberada ao condutor habilitado, e a motocicleta, danificada, foi liberada no local. Foram lavrados autos de infração e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.