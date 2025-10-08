Estudantes de Palmeiras conquistam 1° lugar em Feira de Ciências

O Pantaneiro

Alunos da Escola Municipal Nero Menezes conquistaram destaque na Feciaq (Feira de Ciência e Tecnologia de Aquidauana) ao vencerem em primeiro lugar na categoria Ciências Biológicas e da Saúde – Ensino Fundamental com um projeto inovador: “Produção de Velas Aromáticas Caseiras com Ação Repelente contra o Mosquito Aedes aegypti”.

A premiação ocorreu nesta quarta-feira (08), no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Aquidauana, reunindo estudantes e educadores de toda a região. O projeto tem como participantes os alunos do 6º e 7º ano: Marcello Lopes de Oliveira Hilário, Ananda Paes Coppo, Isabella Oliveira e Silva, Isabela Florenciano da Costa e Maria Vitória Ponciano da Silva, sob a orientação das professoras Neide Aparecida Fischer Nomura e Solange de Aquino Silva.

Projeto com impacto social e ambiental

O trabalho premiado teve como foco o desenvolvimento de uma solução acessível e sustentável para ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Usando materiais simples e de fácil obtenção, os estudantes produziram velas aromáticas com essências naturais, capazes de agir como repelente em ambientes domésticos.

Segundo as orientadoras, o projeto uniu ciência, criatividade e responsabilidade social, promovendo também a conscientização sobre saúde pública entre os estudantes e a comunidade local.

“É uma alegria imensa ver nossos alunos sendo reconhecidos por um trabalho tão importante. Eles se dedicaram muito nesta pesquisa. É uma porta da ciência que se abre para os demais estudantes e mostra que todos são capazes de se dedicar às pesquisas, mesmo nas escolas distantes dos grandes centros”, destacou a diretora Andreia Souza, que também esteve presente na premiação e se emocionou em diversos momentos.

Reconhecimento e incentivo à pesquisa

A participação na Feciaq é parte de um esforço maior para estimular o pensamento científico e a inovação entre os jovens, especialmente nas escolas públicas do interior. A vitória dos alunos de Dois Irmãos do Buriti é motivo de orgulho para toda a comunidade escolar de Palmeiras.

Além de medalhas e certificados, os estudantes levaram para casa a certeza de que a ciência pode — e deve — estar ao alcance de todos, inclusive de quem ainda está dando os primeiros passos no universo da pesquisa.

A Escola Municipal Nero Menezes segue incentivando a participação em projetos científicos e valorizando o papel do aluno como protagonista da aprendizagem.