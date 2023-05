Fábrica ajuda no resgate de detentos em Dois Irmãos do Buriti

Divulgação

Nesta quinta-feira, 25, às 10h, no Município de Dois Irmãos do Buriti, a pouco mais de 100 km da capital, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, representado pelo Promotor de Justiça Marcos Martins de Brito, participa da solenidade de entrega oficial à Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti de equipamentos para instalação de uma fábrica para confecção de lingerie.

Há cerca de dois anos, o MPMS, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e o Conselho da Comunidade, viabilizaram a construção de um barracão dentro da unidade prisional, construído pelos próprios presos, com o objetivo de propiciar novas vagas de trabalho aos internos, privados de liberdade, por meio de parceria com a iniciativa privada, responsável pelo fornecimento dos insumos e equipamentos necessários ao funcionamento da fábrica.

Foram investidos mais de 56 mil reais para a construção do barracão. Os recursos financeiros são oriundos das penas de prestação pecuniária, vinculadas às Guias de Execução, e de Acordos de Não-Persecução Penal, formalizados pelo Ministério Público.

A fábrica entrou em funcionamento no último mês. Segundo o Promotor de Justiça, o projeto é resultado do trabalho conjunto entre o Ministério Público Estadual, o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, o Conselho da Comunidade, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e da parceria firmada com a iniciativa privada, que acreditou na viabilidade. “Chamou a atenção dos instrutores da empresa, a dedicação e disciplina dos internos durante o processo de aprendizado. Em conversa com o empresário parceiro, fomos informados que estão satisfeitos com os resultados, que as peças estão sendo feitas com muito capricho, um trabalho de excelência”, afirmou Marcos Brito.

O Promotor de Justiça disse ainda que é nítido ver a satisfação dos internos que já estão trabalhando. “Percebemos o resgate à autoestima dessas pessoas, a possibilidade de profissionalização, de ganhar seu próprio dinheiro pelo labor e poder ajudar a família. Neste pouco tempo que o projeto está funcionando, o clima do estabelecimento está diferente, sinal claro de que o objetivo está sendo cumprido”.

Participam da cerimônia além do MPMS; o TJMS, representado pelo Juiz de Direito Valter Tadeu Carvalho; o Conselho da Comunidade, representado por sua Presidente, Laudicéia Schirmann; a Defensoria Pública, representada pelo Defensor Público Nilson da Silva Geraldo; a Agepen, representada por seu Presidente, Rodrigo Rossi Maiorchini; o empresário Afonso R. Paiva Filho; e o Prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Wlademir de Souza Volk.