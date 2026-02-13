Acessibilidade

14 de Fevereiro de 2026 • 00:01

Buscar

Últimas notícias
X
Evento

Festa de São Sebastião é adiada para este sábado em Dois Irmãos do Buriti

Evento foi adiado por causa do mau tempo

Da redação

Publicado em 13/02/2026 às 20:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

A Comunidade de São Sebastião informou, por meio de comunicado oficial, que a festividade social em homenagem ao padroeiro, que aconteceria nesta sexta-feira (13), foi cancelada em razão do mau tempo em Dois Irmãos do Buriti.

De acordo com a organização, o evento foi transferido para este sábado, dia 14 de fevereiro, mantendo o mesmo local e horário anteriormente divulgados. A festa será realizada a partir das 19h, no Centro Profissionalizante Mario Gomes da Silva, no Distrito de Palmeiras.

Leia Também

• Queda de motocicleta na zona rural deixa dois feridos em Aquidauana

• Colisão entre duas motocicletas deixa dois homens feridos no centro de Miranda

• Acidente entre dois veículos mobiliza Bombeiros no Bairro Alto

A programação social conta com show de Fábio Cunha e Batidão. O evento tem apoio da Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti e da Câmara Municipal.

Em nota, a Comunidade de São Sebastião agradeceu a compreensão da população e reforçou o convite para que todos participem da celebração na nova data.

“Contamos com a compreensão de todos e esperamos vocês para celebrarmos juntos”, diz o comunicado.

A organização orienta que o público acompanhe os canais oficiais para mais informações.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Chuvas

Imasul emite alerta de emergência de cheias para o distrito de Palmeiras

Cultura

Festa de São Sebastião será realizada no Distrito de Palmeiras em fevereiro

BR-262

Vítima fatal: grave acidente em frente ao Restaurante Redondo

Um veículo teria acessado o acostamento para entrar no restaurante e, ao realizar a conversão, foi atingido pelo veículo que seguia logo atrás.

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

Publicidade

Dois Irmãos do Buriti

Passageiro morto em acidente na BR-262 será levado para SP

ÚLTIMAS

Cuidado

Feira de adoção em Anastácio encontra novos lares para 21 cães e gatos

Evento realizado na Praça Garibaldi Medeiros reuniu animais resgatados pelo CCZ e contou com a presença do secretário de Saúde e da coordenadora do centro

Controle social

População pode participar de audiência de prestação de contas de Aquidauana

Evento ocorre na sexta-feira (13), na Câmara Municipal, com apresentação dos relatórios fiscais do 6º bimestre e 2º semestre de 2025

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo