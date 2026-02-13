Festa de São Sebastião é adiada para este sábado em Dois Irmãos do Buriti

Divulgação

De acordo com a organização, o evento foi transferido para este sábado, dia 14 de fevereiro, mantendo o mesmo local e horário anteriormente divulgados. A festa será realizada a partir das 19h, no Centro Profissionalizante Mario Gomes da Silva, no Distrito de Palmeiras.

A Comunidade de São Sebastião informou, por meio de comunicado oficial, que a festividade social em homenagem ao padroeiro, que aconteceria nesta sexta-feira (13), foi cancelada em razão do mau tempo em Dois Irmãos do Buriti.

A programação social conta com show de Fábio Cunha e Batidão. O evento tem apoio da Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti e da Câmara Municipal.

Em nota, a Comunidade de São Sebastião agradeceu a compreensão da população e reforçou o convite para que todos participem da celebração na nova data.

“Contamos com a compreensão de todos e esperamos vocês para celebrarmos juntos”, diz o comunicado.

A organização orienta que o público acompanhe os canais oficiais para mais informações.