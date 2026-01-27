Festa de São Sebastião será realizada no Distrito de Palmeiras em fevereiro

Divulgação

A programação musical contará com show da banda Fábio Cunha e Batidão, que será a principal atração da noite. A festa integra o calendário de eventos religiosos e culturais da região e é voltada à comunidade local e visitantes.

A tradicional Festa de São Sebastião será realizada no Distrito de Palmeiras, no município de Dois Irmãos do Buriti, no dia 13 de fevereiro (sexta-feira). O evento está marcado para começar às 19h e acontecerá no Centro Profissionalizante Mário Gomes da Silva.

A realização do evento conta com apoio da Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti e da Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti, conforme divulgado na organização da festa.

