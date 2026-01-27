Festa de São Sebastião será realizada no Distrito de Palmeiras em fevereiro

A Festa de São Sebastião é uma celebração tradicional no distrito e reúne moradores em um momento de confraternização, fé e lazer
Divulgação
A tradicional Festa de São Sebastião será realizada no Distrito de Palmeiras, no município de Dois Irmãos do Buriti, no dia 13 de fevereiro (sexta-feira). O evento está marcado para começar às 19h e acontecerá no Centro Profissionalizante Mário Gomes da Silva.
A programação musical contará com show da banda Fábio Cunha e Batidão, que será a principal atração da noite. A festa integra o calendário de eventos religiosos e culturais da região e é voltada à comunidade local e visitantes.
A realização do evento conta com apoio da Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti e da Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti, conforme divulgado na organização da festa.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Dois Irmãos do Buriti
Passageiro é a vítima fatal em acidente na BR-262
Acidente com feridos mobiliza Bombeiros e PM no bairro Guanã
Mulher tem fratura exposta após acidente de moto em Anastácio
Polícia
O atendimento foi realizado por uma guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar
Bombeiros
Ocorrência foi registrada no sábado (24)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS