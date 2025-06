Filho morre e homem fica ferido em capotagem na MS-162

Carro parou com as rodas para cima após capotagem / Buriti News, Carlão

O morador da cidade de Anastácio, identificado como Irineu Vareiro Júnior, morreu, e o pai dele, foi socorrido em estado grave, depois do carro em que eles estavam capotar na rodovia MS-162, em Dois Irmãos do Buriti, no sábado pela manhã (14).

O acidente aconteceu nas proximidades do Assentamento Santa Amélia. Não há informações de como ocorreu o acidente, mas o carro ficou com as rodas para cima, após a capotagem.

Juninho, como era conhecido, morreu no local. O pai dele foi encaminhado ao hospital. Não há informações do estado de saúde do homem.

O Corpo de Bombeiros foi ao local, assim como a equipe socorrista do hospital Cristo Rei.

Diante da situação, foi realizado o isolamento da área e o afastamento dos populares que se encontravam no entorno, para preservar o local do acidente para os trabalhos periciais.

A Polícia Civil, por intermédio dos investigadores Johnny e Lopes, esteve no local, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária.

O tráfego normal de veículos foi controlado em meia pista, durante a realização das providências legais.

A perícia técnica também atendeu ao acidente, sob o comando do delegado, Dr. Yago. Após a finalização dos levantamentos periciais, a equipe da Polícia Militar deixou o local.

