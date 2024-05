Foragido há 4 anos, homem é preso em Dois Irmãos

Divulgação

Um homem de 51 anos, procurado pela polícia por tentativa de homicídio, foi preso no sábado (4) em Dois Irmãos do Buriti. Ele estava foragido há pelo menos 4 anos.



Conforme divulgado pela Polícia Civil, na época do crime o suspeito fugiu e até então a polícia tinha a informação de que estava escondido no estado do Paraná.



No entanto, a Delegacia Regional de Naviraí descobriu que o criminoso havia retornado ao estado e estava morando em Dois Irmãos do Buriti, pois tinha familiares na cidade.



As informações foram passadas então para a delegacia local que, passou a monitorar familiares do foragido até que ele foi encontrado.



O homem foi preso e levado para a delegacia para as providências cabíveis.