Gasolina atinge R$ 7,19 e gera insatisfação em Dois Irmãos do Buriti

Preço encontrado dos combustíveis / Ronald Regis / O Pantaneiro

Moradores de Dois Irmãos do Buriti estão insatisfeitos com o preço elevado da gasolina na cidade, onde o litro está sendo vendido a R$ 7,19 nos dois únicos postos de combustíveis disponíveis. Esta informação foi levantada na manhã desta quarta-feira, 14.



Aílton Lúcio, residente da cidade, compartilhou sua frustração ao O Pantaneiro, disse que a diferença de preços em relação a outras cidades chega a ser de R$ 1,70. "Isso não vem de agora, mas há muito tempo estamos reclamando, porque a diferença para outras cidades vai dar em torno de R$ 1,70. Esse preço deixa nossa população de Dois Irmãos do Buriti indignada", lamentou Aílton. Ele também mencionou uma visita do Procon ao local no ano passado, que resultou em uma breve redução dos preços, mas logo eles voltaram a subir.

Outra moradora, Eliane Moura, destacou na sua rede social, classificando os preços como uma vergonha para a cidade. "Olha, gente, isso é uma vergonha, o preço da gasolina aqui em Dois Irmãos do Buriti. Aonde vamos assim, gente?", questionou Eliane.

Nilson Silva, também residente de Dois Irmãos do Buriti, sugeriu uma alternativa para enfrentar os altos preços: "Temos que começar a ir nas cidades vizinhas abastecer", propôs, indicando uma possível ação coletiva dos moradores para buscar preços mais justos fora da cidade.



Preço fora da cidade



Uma pesquisa realizada pelo Procon-MS em Campo Grande, cidade situada a aproximadamente 115 km de Dois Irmãos do Buriti, revelou uma variação no preço do litro da gasolina entre R$ 5,19 e R$ 5,99 nos postos pesquisados. Essa diferença de até R$ 1,20 em relação ao preço praticado em Dois Irmãos do Buriti reforça a insatisfação local com os valores cobrados.



Disque Denúncia



O Procon-MS lembra à população que está disponível um Disque Denúncia para que os cidadãos possam relatar qualquer prática que considerem abusiva nas relações de consumo. Para fazer uma denúncia, basta discar 151.