Governador lança unidade de saúde para aldeia Buriti e asfalto da MS-355

Governador anunciou o asfalto da MS-355, para moradores, deputados estaduais e federais, prefeitos e ex-prefeitos, bem como vereadores / (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

Após fazer entrega de outras no município de Dois Irmãos do Buriti, em visita oficial realizada na manhã desta sexta-feira (29), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, anunciou que “hoje saiu a autorização e o recurso para assinatura do convênio de construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) lá para a aldeia Buriti e a gente começa, este ano, e termina no meu mandato, o asfalto da MS-355”.

Diante de centenas de pessoas, autoridades municipais e estaduais, que lotaram o recém inaugurado Centro de Comercialização da Agricultura Familiar do município, Riedel reafirmou que “este é um compromisso que eu tenho com Dois Irmãos e com Terenos”.

Centro de Comercialização da Agricultura Familiar esteve lotado para recepcionar o governador Eduardo Riedel (Foto: Divulgação)

“E, se Deus quiser, a gente sair daqui para até lá em Campo Grande, por esta MS-355, favorecendo a agricultura familiar, todos os produtores, todos os cidadãos de Dois Irmãos do Buriti”, finalizou o compromisso, o governador Riedel.

Antes, porém, o governador entregou a primeira etapa da pavimentação asfáltica da MS-347 e, também, anunciou que fará o asfalto da etapa 2. Outra entrega foi a obra de R$ 2,3 milhões na Estação de Tratamento de Esgoto, a ETE, responsável pela cobertura de 78% do município de Dois Irmãos do Buriti, em saneamento.

Em Dois Irmãos do Buriti, o governador Eduardo Riedel entregou primeira etapa e lançou a segunda, do asfalto da MS-347 (Foto: Rhobson Lima / O Pantaneiro)

O Governo, também, constroi uma escola na Água Azul, em Dois Irmãos do Buriti. O prefeito Japão, apresentou publicamente os agradecimentos e fez justiça, ao rememorar a importância da iniciativa do então governador Reinaldo Azambuja, para que “tudo isto esteja acontecendo em nosso município”.

Com essa ligação de asfalto, com a saída aqui para a BR, ligação para Sidrolândia, e outras ligações rodoviárias futuras, “já tem empresa vindo para aqui conversar com a Prefeitura para poder se instalar, fruto da transformação da infraestrutura”, projeta o governador Riedel.

Assista à reportagem:

