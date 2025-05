Governador Ridel lança obras de infraestrutura em Dois Irmãos do Buriti

Governo do Estado entrega obras e faz lançamento de outras em Dois Irmãos do Buriti, nesta quinta-feira (29) / Foto: Divulgação

O município de Dois Irmãos do Buriti recebe nesta quinta-feira (29) a visita do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Na agenda, entrega de obras e lançamento de outras.

A previsão de chegada da comitiva governamental é 10 horas e o lançamento das novas obras acontecerá na MS-347, entroncamento da MS-162 com a BR-419 – Dois Irmãos do Buriti.

As obras que serão entregues são implantação e pavimentação asfáltica da MS-347, no trecho do entroncamento da MS-162 com a BR-419 (Lote 1).

Pavimentação asfáltica e drenagem em diversas ruas dos bairros Jardim Continental e Vila Nova.

Construção de duas pontes de concreto na MS-347, sendo uma sobre o Córrego Taquaruçu e outra sobre o Rio Dois Irmãos.

Melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), promovendo avanços no saneamento básico do município.

As obras que serão lançadas são implantação e pavimentação da MS-347 (Lote 2), abrangendo o trecho que liga os limites dos municípios de Anastácio e Nioaque, fortalecendo a integração e a mobilidade regional.

Esta agenda reforça os investimentos em infraestrutura, mobilidade, saneamento e desenvolvimento urbano, impactando diretamente na qualidade de vida da população e no fortalecimento da economia local.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!