Homem é preso após ameaçar mulheres com machado em Dois Irmãos do Buriti

Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti / Arquivo, O Pantaneiro

Um homem de 37 anos foi preso após ameaçar duas mulheres com um machado no centro de Dois Irmãos do Buriti.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito ainda nas proximidades. Ele resistiu à abordagem, mas acabou sendo contido e detido pelos policiais.