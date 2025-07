Homem é preso em Anastácio por tentativa de homicídio

Divulgação, PM

Um homem que não teve a idade divulgada, foi preso por tentativa de homicídio em um pesqueiro de Dois Irmãos do Buriti. A vítima, um outro homem, foi socorrido com diversos ferimentos caudados por faca. O suspeito foi preso em Anastácio, após tentar fugir.

Segundo ocorrência obtida pela reportagem de O Pantaneiro, a guarnição da Rádio Patrulha de Anastácio foi acionada por volta das 20h de ontem (24), para dar apoio para a equipe do Samu de Aquidauana.

O Samu recebeu um chamado de esfaqueamento nas proximidades de um pesqueiro as margens da BR-262.

No local informado, as equipes não encontraram a vítima e durante rondas em fazendas da região, localizaram um homem com ferimentos causados por faca.

Ele foi atendido pela equipe de médicos enquanto os policiais faziam rondas em busca do autor.

Informação de testemunha no local do pesqueiro é de que o autor do crime teria fugido para a cidade de Aquidauana ou Anastácio em um veiculo de cor clara.

Então, a equipe de Anastácio solicitou apoio da equipe da Força Tática e da Polícia Militar para localizar o autor, pois havia informação de que o homem estaria com uma arma de Fogo.

Durante patrulhamento, chegou a informação de uma briga generalizada em um estabelecimento de Anastácio.

Os policiais viram o carro em que o autor do crime fugiu, estacionado.

Ele foi identificado, abordado e confessou o crime. Contou ainda que tinha uma arma guardada num armário de estabelecimento. A arma foi encontrada e apreendida.

O homem foi encaminhado à Polícia Civil de Dois Irmãos.

Não foi informado o estado de saúde da vítima.

