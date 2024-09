Homem é preso por ameaça e porte ilegal de arma em Dois Irmãos do Buriti

Divulgação

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso por ameaçar de morte a esposa e por uso ilegal de arma de fogo, na noite de ontem (4), em Dois Irmãos do Buriti.

Segundo a ocorrência, o investigador plantonista da Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti recebeu uma ligação do Cacique da Aldeia La Lima de Miranda, informando que um casal de indígenas residia em Dois Irmãos do Buriti.



Eles se desentenderam e após a briga, a esposa se escondeu com os filhos no mato, pois o marido estava com uma arma de fogo atrás dela.

Portanto, a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, foram até a Fazenda para procurar o indivíduo na posse da arma de fogo, como também da mulher com seus filhos que estavam escondidos.

Ao chegar na fazenda, após buscas, encontraram o o homem com a arma, sendo preso em flagrante delito e conduzido até a delegacia.

A mulher foi encontrada com seus dois filhos escondidos nos matos da Fazenda e também foram levados em segurança para a Delegacia de Polícia.