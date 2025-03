Homem esfaqueia duas pessoas por ciÃºmes em Dois IrmÃ£os do Buriti

Divulgação/ PM

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio em um estabelecimento comercial no centro de Dois Irmãos do Buriti, na noite de domingo (23). Dois homens, de 33 e 35 anos, foram esfaqueados por um jovem de 23 anos, que fugiu logo após o ataque.



Segundo relatos de testemunhas, o crime teria sido motivado por ciúmes. O suspeito não teria aceitado ver sua ex-companheira acompanhada das vítimas e de outras pessoas no local.



Ao chegar à cena do crime, a equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar encontrou uma das vítimas caída no chão com ferimentos. Uma ambulância foi acionada e encaminhou o homem para atendimento médico. A segunda vítima conseguiu chegar ao hospital por conta própria.



Um dos feridos sofreu cortes na cabeça e na orelha, enquanto o outro teve um ferimento na região cervical e precisou ser transferido para um hospital em Aquidauana para atendimento especializado.



A Polícia Militar realizou buscas pelo suspeito com base em informações fornecidas por testemunhas sobre possíveis locais onde ele poderia estar, mas até o momento ele não foi localizado. O caso segue sob investigação.

