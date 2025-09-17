Incêndio no pesqueiro da Serra foi causado por queima de lixo, dizem moradores

Denunciantes apontaram quem queimou lixo
Corpo de Bombeiros
O incêndio que atingiu a região da Pesqueiro da Serra nos últimos dias teve início após um morador atear fogo em folhas secas, segundo relatos de populares à equipe de combate. O fogo saiu do controle e se alastrou pela vegetação local, exigindo ação intensiva dos brigadistas.
Na tarde de ontem (16), o fogo voltou a se espalhar pela região da Pesqueiro da Serra, no distrito de Palmeiras, exigindo o retorno das equipes de combate. Os brigadistas chegaram ao local durante o período vespertino e permaneceram atuando até a noite, em uma área de difícil acesso, com aclives íngremes e grande quantidade de rochas.
Na manhã de hoje (17), as equipes retornaram à área atingida para dar continuidade aos trabalhos de controle e rescaldo do incêndio.
De acordo com a guarnição que atua no local, moradores relataram que o fogo teria começado após um cidadão da comunidade acender uma fogueira para queimar folhas e outros resíduos. O incêndio teria rapidamente fugido do controle, atingindo a vegetação seca e se espalhando pela serra.
“Todo mundo viu, todo mundo sabe quem é”, disseram os populares aos brigadistas. A equipe então orientou os moradores a procurarem as autoridades policiais e formalizarem a denúncia, para que as medidas legais sejam tomadas.
Casos como esse reforçam a importância da conscientização sobre os riscos de queimadas, especialmente em períodos de estiagem e em áreas de preservação ambiental. As autoridades ambientais e a Defesa Civil seguem monitorando a situação para evitar novos focos de incêndio.
