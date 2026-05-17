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Interdição causada por queda de árvores durou cerca de duas horas na BR-262

Durante o bloqueio, motoristas de carros, ônibus e carretas precisaram aguardar a liberação da rodovia em meio à chuva e à dificuldade de tráfego causada pelo temporal.

Redação

Publicado em 17/05/2026 às 16:23

Atualizado em 17/05/2026 às 16:34

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A interdição causada pela queda de árvores na BR-262 durou cerca de duas horas na noite deste sábado (16), após um forte temporal atingir a região.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foi acionado por volta das 18h50 para atender a ocorrência em um trecho logo após o Posto Correntes, próximo ao trevo de acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti.

De acordo com os bombeiros, a forte chuva acompanhada de ventos derrubou diversas árvores sobre a pista, impedindo completamente a passagem de veículos pela rodovia.

No local, a equipe realizou o corte das árvores para liberar a via. A operação contou ainda com apoio da Polícia Rodoviária Federal e de moradores da região, que utilizaram tratores para auxiliar na retirada dos galhos e troncos espalhados pela pista.

Por causa da grande quantidade de árvores caídas, o trabalho de desobstrução se estendeu por aproximadamente duas horas, provocando congestionamento e longas filas de veículos no trecho.

Durante o bloqueio, motoristas de carros, ônibus e carretas precisaram aguardar a liberação da rodovia em meio à chuva e à dificuldade de tráfego causada pelo temporal.

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