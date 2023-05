Motociclista é levado para delegacia após ser pego pilotando sem CNH e embriagado

Na tarde desta quarta-feira, 24, policiais militares avistaram uma motocicleta em mau estado de conservação vindo em sentido contrário ao da viatura, neste momento foi dada ordem de parada ao condutor, um homem de 29 anos, que prontamente acatou.

Foi realizada a abordagem padrão e nada de ilegal foi localizado em posse do condutor. Mas ao ser indagado se possuía CNH, disse que não, além disso, foi constatado pela Guarnição, que o rapaz estava visivelmente embriagado.

Na checagem do veículo YAMAHA/YBR, constatou-se a numeração do chassi, porém o veículo apresentava outra numeração de identificação do motor, se tratando de outro veículo. Diante dos fatos o autor e o veículo foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti e entregues para as devidas providências.