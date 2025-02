Motores de barco são furtados às margens de rio em Dois Irmãos do Buriti

Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (3), um furto de motores de barco foi registrado em Dois Irmãos do Buriti. A vítima compareceu à unidade da Polícia Militar para relatar o ocorrido.

Segundo a vítima, ele possui dois barcos com motores Yamaha, um de 15 HP e outro de 25 HP, que ficam amarrados na margem do rio, na chácara do João. No entanto, ao chegar ao local por volta das 8h da manhã, percebeu que apenas os barcos estavam no lugar, enquanto os motores haviam sido furtados.

A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências na região, mas até o momento não há pistas sobre os responsáveis pelo crime. O comunicante afirmou que não tem suspeitos e foi orientado a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.



Quem tiver informações sobre o paradeiro dos itens furtados pode entrar em contato pelo (67) 98414-8446.