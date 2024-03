Mulher encontra a casa revirada após show gospel em Dois Irmãos

Divulgação

Uma mulher de 35 anos teve a casa furtada na noite de sábado (16), por volta das 19h, em Dois Irmãos do Buriti.



Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que mora na chácara Duas Irmãs, localizada ao lado do clube de laço Recanto dos amigos em Dois Irmãos do Buriti, há uma semana.



No sábado, foi a um show gospel na avenida do município e quando retornou por volta das 22h notou que a porta da cozinha estava aberta.



Dentro da casa, a mulher disse que alguns cômodos estavam revirados e ainda sentiu a falta de carnes que estavam no freezer. Além disso, os bandidos também levaram a comida que estava pronta e uma caixa térmica.



A ocorrência foi registrada como furto qualificado.