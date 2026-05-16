Odilon Ribeiro cumpre agenda em Dois Irmãos do Buriti

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O ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, esteve nesta sexta-feira (15) em Dois Irmãos do Buriti para uma série de reuniões com autoridades, lideranças comunitárias e representantes indígenas do município.

A agenda começou na Câmara Municipal, onde Odilon se reuniu com os vereadores Jairson dos Reis Borges, Eder Alcântara e Igor Caxias dos Santos. Durante o encontro, foram debatidas demandas da população e assuntos ligados ao desenvolvimento da cidade.

Ao longo do dia, Odilon também participou de uma reunião com caciques e lideranças indígenas de Dois Irmãos do Buriti. O encontro, articulado pelo vereador Eder Alcântara, teve como foco ouvir as principais necessidades das comunidades tradicionais e discutir melhorias para a população indígena.

Outro compromisso foi a conversa com Ramão, presidente da Associação do Assentamento Piúva. A reunião contou ainda com a presença do vereador Jairson dos Reis Borges e abordou temas relacionados ao fortalecimento da produção rural e melhorias para os assentamentos da região.

Encerrando a agenda no município, Odilon Ribeiro se reuniu com o secretário municipal de Saúde e vereador licenciado Vilson José, conhecido como Maninho. Na ocasião, foram discutidos desafios enfrentados pela saúde pública local e possíveis ações voltadas ao atendimento da população.