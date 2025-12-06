Acessibilidade

06 de Dezembro de 2025 • 21:19

Dois Irmãos do Buriti

Palmeiras celebra aniversário com festa neste sábado (06)

Evento será realizado pela Associação dos Moradores a partir das 18 horas na avenida principal

Redação

Publicado em 06/12/2025 às 14:40

Atualizado em 06/12/2025 às 14:55

O Distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, está em clima de festa. Neste sábado, dia 6, a comunidade se reúne para celebrar mais um aniversário do distrito em um evento organizado pela Associação dos Moradores de Palmeiras. A comemoração promete música, gastronomia regional e momentos de integração entre moradores e visitantes.

A festa tem início a partir das 18:00h, no Centro Profissionalizante Mário Gomes da Silva / Associação de Moradores do Distrito Palmeiras, localizado na Avenida Miguel Chaia – Centro. O espaço receberá famílias de toda a região para uma noite de comemorações e valorização da cultura local.

A programação musical será marcada por talentos regionais que representam a identidade pantaneira: Wilson da Viola e Pollyana Sanfoneira e Grupo Raça Pantaneira

As apresentações prometem animar o público com repertórios tradicionais, moda de viola, sanfona e muito ritmo característico da região.

A festa também contará com uma completa Praça de Alimentação, com opções oferecidas pela Feira Via Park Palmeiras, reunindo comida típica, doces, salgados e produtos artesanais preparados pelos empreendedores locais.

A celebração do aniversário do Distrito de Palmeiras reforça o sentimento de pertencimento da comunidade e valoriza a história do local. Segundo a Associação dos Moradores, o evento busca fortalecer os laços entre os habitantes e manter viva a tradição das festas comunitárias.

A festividade é aberta a todos, e a organização convida a população de Dois Irmãos do Buriti e região para prestigiar a comemoração. A presença do público é fundamental para valorizar a cultura e apoiar os moradores que fazem do distrito um lugar acolhedor e vibrante.

Educação

Anastácio realiza cerimônia de formatura das turmas do Pré II

O evento aconteceu no auditório do Centro de Convenções, que recebeu familiares, membros da comunidade escolar, autoridades e convidados

Pleito

Edson Fernandes é reconhecido presidente da Associação de Moradores de Piraputanga

Edson já presidiu a entidade por quatro anos, em dois mandatos consecutivos de dois anos cada

