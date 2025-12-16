Passageiro é a vítima fatal em acidente na BR-262

Acidente entre ônibus e carreta deixou vários feridos no trevo de acesso a Dois Irmãos do Buriti e ao menos um morto
Redação / Fotos: João Eric - O Pantaneiro
Publicado em 16/12/2025 às 12:32
Atualizado em 16/12/2025 às 12:43
João Eric / O Pantaneiro
Na manhã desta terça-feira, 16 de dezembro, um grave acidente envolvendo um ônibus de passageiros e uma carreta foi registrado no trevo de acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti, localizado na BR-262. De acordo com as primeiras informações, a carreta em velocidade reduzida para entrar no acesso ao trevo quando o ônibus, que seguia na mesma direção, não conseguiu evitar a colisão e bateu violentamente na traseira do veículo de carga. O motorista do ônibus, ao perceber a carreta à sua frente, teria tentando realizar uma manobra para desviar, mas não conseguiu evitar a colisão, que ocorreu com grande impacto.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal foram rapidamente acionadas para prestar socorro aos passageiros do ônibus, que apresentaram ferimentos de diferentes gravidades. O número exato de feridos ainda está sendo apurado pelas autoridades locais. A vítima fatal seria um passageiro que viajava nos primeiros bancos do ônibus, um senhor de aproximadamente 50 anos.
O acidente causou transtornos no tráfego da BR-262, com a interdição parcial da via durante os trabalhos de resgate e remoção dos veículos envolvidos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local realizando a perícia e orientando os motoristas sobre desvios necessários. A movimentação de veículos ficou comprometida por cerca de duas horas até que a situação fosse normalizada.
